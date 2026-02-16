CANLI SKOR ANA SAYFA
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu'nu iyi tanırım, Galatasaraylıdır. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 15:37
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray sahasında Juventus'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk İtalyan basını La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

"Spalletti'nin takımı kazanmadığında bile iyi oynuyor. Kalulu'nun kırmızı kartını gördüm, bu nasıl olabilir?"

"Doğrusu Juventus'un bütün maçlarını izledim. Kazanamadığında bile iyi oynuyor, Atalanta'ya karşı da hoşuma gitti. Tabii Inter maçında Kalulu'nun atılması çok pahalıya patladı. O pozisyonda nasıl sarı kart verilebilir, anlamıyorum…"

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Yarın nasıl bir takımla karşılaşmayı bekliyorsunuz?

"Spalletti öngörülemez biri. Bazen dörtlü savunma oynatıyor, bazen üçlü. Juventus'un en büyük gücü hücumcularının öngörülemezliği: Yildiz bir fenomen, biz onu Türkiye'de çok iyi tanıyoruz. McKennie rakibe hiç referans noktası vermiyor. Bir de Conceiçao var… Ben onun babasıyla takım arkadaşıyken o daha yeni doğmuştu…"

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray maça nasıl geliyor?

"Yıllardır ülkede başarılar kazandıktan sonra artık Avrupa'da da kendimizi kabul ettirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi gecelerinde taraftarlarımız coşuyor ve stadyum tam bir cehenneme dönüyor. Onları mutlu etmek isterim: futbolcu olarak da Galatasaray'la bir UEFA Kupası ve bir Avrupa Süper Kupası kazanmıştım."

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Bunu başarmak için Serie A'dan iki eski tanıdık isme güveniyor: Icardi ve Osimhen.

"Victor'u aldığımızda iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro sakatlandı. Şimdi ikisi de en üst seviyede ve bence birlikte oynayabilirler. Tabii bu arada Lang ve Sané de geldi: inanır mısınız, ilk 11'i seçmek hiç kolay değil…"

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Serie A'yı hâlâ takip ediyor musunuz?

"İTALYA'YA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GERİ DÖNEBİLİRİM"

"Elbette. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönebilirim. Inter şampiyonluk için hâlâ favori ve çok iyi bir teknik direktöre sahip. Chivu zeki bir oyuncuydu, antrenörlükte de iyi olmasını bekliyordum: ortamı tanıyor ve zaten çok iyi işleyen bir sistemi bozmadan kendi fikirlerini oturtmayı başardı."

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Hakan Çalhanoğlu'nun transfer etmek ister misiniz?

"Hakan'ı on beş yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz."

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Inter deyince aklınıza ne geliyor?

"İlk antrenman günü: 3000 taraftar bizi bekliyordu, böyle bir şey hayatımda görmemiştim. Sportif direktör Terraneo Türkiye'ye Emre'yi almak için gelmişti ama sonunda beni de transfer etmeye karar verdi. Bir günden diğerine kendimi Ronaldo, Zanetti ve Vieri ile aynı soyunma odasında buldum. İnanılmazdı… O lanet 5 Mayıs olmasaydı. Ronaldo'nun gözyaşları kafama kazındı, hayatım boyunca unutamam." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?

İşte İtalyan basınında yer alan haber

