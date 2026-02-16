Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! Galatasaray'a transfer olacak mı?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu'nu iyi tanırım, Galatasaraylıdır. Onu kollarımız açık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray maça nasıl geliyor?
"Yıllardır ülkede başarılar kazandıktan sonra artık Avrupa'da da kendimizi kabul ettirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi gecelerinde taraftarlarımız coşuyor ve stadyum tam bir cehenneme dönüyor. Onları mutlu etmek isterim: futbolcu olarak da Galatasaray'la bir UEFA Kupası ve bir Avrupa Süper Kupası kazanmıştım."
Bunu başarmak için Serie A'dan iki eski tanıdık isme güveniyor: Icardi ve Osimhen.
"Victor'u aldığımızda iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro sakatlandı. Şimdi ikisi de en üst seviyede ve bence birlikte oynayabilirler. Tabii bu arada Lang ve Sané de geldi: inanır mısınız, ilk 11'i seçmek hiç kolay değil…"
Serie A'yı hâlâ takip ediyor musunuz?
"İTALYA'YA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GERİ DÖNEBİLİRİM"
"Elbette. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönebilirim. Inter şampiyonluk için hâlâ favori ve çok iyi bir teknik direktöre sahip. Chivu zeki bir oyuncuydu, antrenörlükte de iyi olmasını bekliyordum: ortamı tanıyor ve zaten çok iyi işleyen bir sistemi bozmadan kendi fikirlerini oturtmayı başardı."
Hakan Çalhanoğlu'nun transfer etmek ister misiniz?
"Hakan'ı on beş yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz."
Inter deyince aklınıza ne geliyor?
"İlk antrenman günü: 3000 taraftar bizi bekliyordu, böyle bir şey hayatımda görmemiştim. Sportif direktör Terraneo Türkiye'ye Emre'yi almak için gelmişti ama sonunda beni de transfer etmeye karar verdi. Bir günden diğerine kendimi Ronaldo, Zanetti ve Vieri ile aynı soyunma odasında buldum. İnanılmazdı… O lanet 5 Mayıs olmasaydı. Ronaldo'nun gözyaşları kafama kazındı, hayatım boyunca unutamam." ifadelerini kullandı.
İşte İtalyan basınında yer alan haber
