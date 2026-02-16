2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kısa kulvar sürat pateninde madalya kazananlar!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni kadınlar bin metre kategorisinde Hollandalı Xandra Velzeboer, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 10. gününde kısa kulvar sürat pateni kadınlar bin metre yarışları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Xandra Velzeboer, bir dakika 28.437 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Hollandalı sporcu, 500 metrenin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı.

Kanadalı Courtney Sarault, 1.28.523'lük süresiyle gümüş, Güney Koreli Gilli Kim ise 1.28.614 ile bronz madalyayı boynuna taktı.