Beşiktaş'tan El Bilal Toure açıklaması! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği mücadelenin 34. dakikasında El Bilal Toure sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Siyah-beyazlılar El Bilal Toure'nin sağlık durumu hakkında resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELER YER ALDI:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

A Spor'un haberine göre, 24 yaşındaki Malili futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.