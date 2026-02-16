İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Marco Asensio ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, yıldız futbolcuya talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:29
Sarı-lacivertliler, son olarak PSG forması giyen İspanyol yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Son olarak 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
VILLARREAL İSTİYOR
İspanyol basını, Villarreal'in Marco Asensio'ya talip olduğunu yazdı.
Fichajes kaynaklı haberde, La Liga ekibinin hücumda liderlik yapacak bir oyuncu istedikleri ve Asensio'nun bu rolü üstlenebileceğine inandıkları aktarıldı.
Villarreal'in bu transfer için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.
Sarı-lacivertlilerin ise Marco Asensio'nun ayrılığına kolay izin vermeyeceği ve 20 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
İspanyol ekibinin, yıldız futbolcuyu sadece istatistikleri nedeniyle değil kişiliği nedeniyle de transfer etmek istediği belirtildi.
Villarreal'in Asensio transferinde ısrarcı olduğu, Fenerbahçe'nin ise isteklerinden taviz vermeyeceği vurgulandı.
