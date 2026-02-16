CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Marco Asensio ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, yıldız futbolcuya talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:29
İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle ses getirdi.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük yankı uyandırdı.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Marco Asensio oldu.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Sarı-lacivertliler, son olarak PSG forması giyen İspanyol yıldızla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Son olarak 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

VILLARREAL İSTİYOR

İspanyol basını, Villarreal'in Marco Asensio'ya talip olduğunu yazdı.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Fichajes kaynaklı haberde, La Liga ekibinin hücumda liderlik yapacak bir oyuncu istedikleri ve Asensio'nun bu rolü üstlenebileceğine inandıkları aktarıldı.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Villarreal'in bu transfer için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Sarı-lacivertlilerin ise Marco Asensio'nun ayrılığına kolay izin vermeyeceği ve 20 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

İspanyol ekibinin, yıldız futbolcuyu sadece istatistikleri nedeniyle değil kişiliği nedeniyle de transfer etmek istediği belirtildi.

İspanyollar duyurdu! Marco Asensio'ya talip var

Villarreal'in Asensio transferinde ısrarcı olduğu, Fenerbahçe'nin ise isteklerinden taviz vermeyeceği vurgulandı.

