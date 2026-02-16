CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Fenerbahçe, 3. Lig'de yer alan Karşıyaka'nın genç futbolcusu Adem Yeşilyurt'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Genç oyuncunun transferindeki anlaşma detayları ise dikkat çekti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:29
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan köklü İzmir takımı Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan 19 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt yıllar sonra yeşil-kırmızılılardan sarı-lacivertlilere imza atan ilk futbolcu olacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Daha önce Karşıyaka altyapısında yetişip Fenerbahçe'nin efsanesi olan Ogün Temizkanoğlu 1963 yılında İstanbul ekibine imza attı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Kaf-Kaf'tan 1992'de Ülken Durak, 1997'de Atilla Güneş, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Karşıyaka'nın altyapısından bu sezon profesyonel olduktan sonra kısa sürede parlayıp devleri peşine takan Adem, 29 yıl sonra ilk olacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Halen U19 Milli Takımı'nın Hırvatistan'da katıldığı özel turnuvada forma giyen Adem yarın Çekya ile oynanacak son maçın ardından ay-yıldızlı kafileyle İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Adem çarşamba günü Fenerbahçe'ye imza atarak ardından sezon sonuna kadar Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Adem transferi için Karşıyaka'ya 2 taksit halinde 500 bin Euro bonservis ödeyecek Fenerbahçe'nin ilk taksit ödemesini 17 Şubat Salı günü yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Anlaşma detayları dikkat çekti

Adem başka kulübe satılırsa yüzde 25 pay alacak Karşıyaka, Fenerbahçe'den yeni sezonda 3 genç oyuncuyu kiralık alacak. Kaf-Kaf transfer karşılığında Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi 2 kamp yapacak.

Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! 15:09
UEFA Avrupa Ligi’nden Asensio ve Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi’nden Asensio ve Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 14:58
Altekma'dan salona davet! Altekma'dan salona davet! 14:54
Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! 14:42
Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri 14:40
Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar 14:29
Daha Eski
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 14:29
Göztepe'de kritik maçlar! Göztepe'de kritik maçlar! 14:22
Karşıyaka basketbolda düşüşte! Karşıyaka basketbolda düşüşte! 14:15
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! 14:07
Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! 13:55
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! 13:45