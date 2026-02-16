CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Avrupa yolunda frene bastı!

Göztepe Avrupa yolunda frene bastı!

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, Süper Lig'de aldığı beraberlik ile kritik 2 puan kaybetti. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 14:23
Göztepe Avrupa yolunda frene bastı!

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe evinde düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'la golsüz berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Geçen hafta da Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe, son 2 haftada hem gol atamadı hem de alt sıralardaki rakiplerine karşı 4 puan kaybetti. Gol yollarında üretkenlik sıkıntısı yaşayan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un yokluğu da Kayserispor maçına etki etti. Göztepe'nin Avrupa için çekiştiği en önemli rakiplerinden Beşiktaş ise Başakşehir'i son dakikada golüyle 3-2 yendi. Göz-Göz, 41 puanla 4'üncü sıradaki yerini korurken, 5'inci Beşiktaş ise 40 puana ulaşıp farkı 1'e indirdi. Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda çok kritik maça çıkacak.

Teknik direktör Stanimir Stoilov pozisyon üretmekte zorlandıklarını ifade etti. Zecorner Kayserispor maçında görev yapamayan Juan ve Jeferson'un eksikliğini hissettiklerini ifade eden Bulgar teknik adam, "Gol anlamında, pozisyon anlamında üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda orta bölgede nedensiz yere çok fazla top kaybı yaptık. Orada daha fazla kenarları kullanmamız, oradan ortalar yapmamız gerekiyordu. Duran topları da istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bunlarla beraber çok fazla eksik oyuncumuz vardı, sakatlıklar vardı. Bu genel anlamda rekabet gücümüzü maç içerisinde düşürdü. Daha fazla oyuncuyu öne alabilirdik. Bunu da yapamadık. Puan kaybından ötürü çok üzgünüz" dedi.

SAKATLAR BELİRSİZ

Beşiktaş karşılaşması öncesi sakat oyuncuların takıma dönmesini umduğunu dile getiren Stoilov sözlerini şu şekilde tamamladı: "Oyuncularımız dönerse yeterince değişiklik yapabiliriz. Çünkü bunu maalesef bu maçta yapamadık. Öncelikle dönen oyuncuların durumunu göreceğiz. Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Dönen oyuncularımızın durumuna göre değerlendirmelerde bulunacağız. Antunes ve Arda oynadı ancak iki oyuncumuzda birkaç antrenmana çıktı."

Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar
Okan Buruk'tan Sane açıklaması!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! Basketbol Milli Takımlarının sponsoru! 15:09
UEFA Avrupa Ligi’nden Asensio ve Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi’nden Asensio ve Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 14:58
Altekma'dan salona davet! Altekma'dan salona davet! 14:54
Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor! 14:42
Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri 14:40
Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar 14:29
Daha Eski
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 14:29
Göztepe'de kritik maçlar! Göztepe'de kritik maçlar! 14:22
Karşıyaka basketbolda düşüşte! Karşıyaka basketbolda düşüşte! 14:15
Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! 14:07
Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! Beşiktaş Kulübü'nden sponsorluk anlaşması! 13:55
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı! 13:45