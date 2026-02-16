Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin ismi ara transfer döneminde Juventus ile anılmıştı ancak bu transfer gerçekleşmemişti. İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Galatasaray ve Icardi üçgeni arasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 16:16
Mauro Icardi'nin, Juventus'a transferinin gerçekleşmeme sebebi ise ortaya çıktı.
ICARDI TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİ ANCAK...
Corrieredellosport'ta yer alan habere göre; Mauro Icardi, Juventus'a transfer olmayı kabul etmişti.
Hatta İtalyan ekibi, 32 yaşındaki forvetle sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.
Juventus ayrıca haziran ayına kadar 10 gol atması ve Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda Icardi ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda el sıkışmıştı.
Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminden dolayı bu teklifi reddettiği ve Icardi'yi takımda tutma kararı aldığı belirtildi.
BU SEZON 33 MAÇA ÇIKTI!
Sarı kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, bu sezon 33 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 15 gol ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Mauro Icardi'nin, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.