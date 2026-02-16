CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin ismi ara transfer döneminde Juventus ile anılmıştı ancak bu transfer gerçekleşmemişti. İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Galatasaray ve Icardi üçgeni arasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 16:16
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Sarı kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği rakibi Juventus, ara transfer döneminde deneyimli santrforu kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Ancak İtalyan devinin transferin son günlerinde yaptığı Icardi hamlesi Galatasaray tarafından kabul görmemişti.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Mauro Icardi'nin, Juventus'a transferinin gerçekleşmeme sebebi ise ortaya çıktı.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

ICARDI TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİ ANCAK...

Corrieredellosport'ta yer alan habere göre; Mauro Icardi, Juventus'a transfer olmayı kabul etmişti.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Hatta İtalyan ekibi, 32 yaşındaki forvetle sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Juventus ayrıca haziran ayına kadar 10 gol atması ve Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda Icardi ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda el sıkışmıştı.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminden dolayı bu teklifi reddettiği ve Icardi'yi takımda tutma kararı aldığı belirtildi.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

BU SEZON 33 MAÇA ÇIKTI!

Sarı kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, bu sezon 33 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 15 gol ve 2 asist yaptı.

Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? İtalyan basınından flaş iddia!

Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Mauro Icardi'nin, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

