Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! Trendyol Süper Lig'de program açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta maçlarının programı açıklandı. Ligde 25. haftada oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 17:14
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 24. ve 25. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerimizin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
SDG balonu patladı... Barzaniler kuyruğu kıstırdı! Ankara - Erbil hattında "entegrasyon" teması | Suriye'den sonra sıra IKBY'de mi?
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Asensio'ya beklenmedik talip! Transferde ısrarcılar
