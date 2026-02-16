Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! Trendyol Süper Lig'de program açıklandı

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 24. ve 25. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerimizin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

Karşılaşmaların programı şöyle: