CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 18 kişilik aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 18 kişilik aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sırbistan'la oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 17:51 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 18:23
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 18 kişilik aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sırbistan'la oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, 2 Mart Pazartesi günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan'ı konuk edecek. Bu müsabakalar öncesi aday kadro da Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklandı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (A. Efes), Furkan Haltalı, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş), Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray), Yiğit Onan (Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
SDG balonu patladı... Barzaniler kuyruğu kıstırdı! Ankara - Erbil hattında "entegrasyon" teması | Suriye'den sonra sıra IKBY'de mi?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı!
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... 18:19
Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Cagliari-Lecce maçı ne zaman? 18:16
Girona-Barcelona maçı detayları Girona-Barcelona maçı detayları 17:58
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 17:50
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 17:00
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 16:56
Daha Eski
NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek 16:37
Denis Örs çeyrek finalde! Denis Örs çeyrek finalde! 16:24
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 16:19
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 16:16
Juventus'un G.Saray maçı kadrosu açıklandı! Juventus'un G.Saray maçı kadrosu açıklandı! 15:47
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 15:37