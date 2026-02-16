Girona-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Girona-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 24. haftada Girona ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Haftayı galibiyetle kapatan Real Madrid'in zirveye yerleşmesinin ardından Barcelona için hata lüksü kalmadı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Üst üste 2. lig şampiyonluğu yolunda kritik bir viraja giren Barça'da sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Peki, Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GIRONA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 24. haftada oynanacak Girona-Barcelona maçı 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

GIRONA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GIRONA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martínez; Martín, Witsel; Tsyhankov, Lemar, Gil; Vanat

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Bernal; Yamal, Lopez, Olmo; Torres