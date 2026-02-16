CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Girona-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Girona-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kazandığı ve zirveye yerleştiği haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak tekrar 1. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Hansi Flick yönetiminde üst üste 2. lig şampiyonluğunu kazanmanın yollarını arayacak Barcelona'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Girona-Barcelona maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 17:59
Girona-Barcelona MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Girona-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 24. haftada Girona ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Haftayı galibiyetle kapatan Real Madrid'in zirveye yerleşmesinin ardından Barcelona için hata lüksü kalmadı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Üst üste 2. lig şampiyonluğu yolunda kritik bir viraja giren Barça'da sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Peki, Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GIRONA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 24. haftada oynanacak Girona-Barcelona maçı 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

GIRONA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Montilivi'de oynanacak Girona-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GIRONA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martínez; Martín, Witsel; Tsyhankov, Lemar, Gil; Vanat

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Bernal; Yamal, Lopez, Olmo; Torres

Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı!
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
SDG balonu patladı... Barzaniler kuyruğu kıstırdı! Ankara - Erbil hattında "entegrasyon" teması | Suriye'den sonra sıra IKBY'de mi?
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı?
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
