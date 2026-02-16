Cagliari-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Serie A

CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Cagliari ile Lecce karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Cagliari, 28 puanla 13. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Lecce ise 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Cagliari-Lecce maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Cagliari-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 18:16
Cagliari-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 25. hafta, alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak. Cagliari, sahasında Lecce'yi konuk edecek. 28 puanla 13. basamakta bulunan Cagliari, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını yapıyor. Konuk Lecce ise 21 puanla 17. sırada yer alıyor ve düşme hattıyla arasına mesafe koymak istiyor. Peki, Cagliari-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CAGLIARI-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Cagliari-Lecce maçı 16 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

CAGLIARI-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Unipol Domus'ta oynanacak Cagliari-Lecce maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

