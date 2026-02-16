CANLI SKOR ANA SAYFA
Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off ilk maçında sahasında Juventus'u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi yapay zekadan flaş tahmin geldi. İşte yapay zekaya göre bu mücadelenin favorisi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 18:19
Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında kritik bir mücadeleye hazırlanıyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

Sarı-kırmızılılar, salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk edecek.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede düdük, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'de olacak.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

Sarı-kırmızılılar, İtalya'daki rövanş öncesi taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

YAPAY ZEKADAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Sabah'ta yer alan haberde, karşılaşma öncesinde veri analizlerine dayalı yapay zekâ simülasyonları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

JUVENTUS BİR ADIM ÖNDE

Opta verileriyle hazırlanan simülasyona göre Juventus, yüzde 44'lük galibiyet ihtimaliyle maçın favorisi konumunda gösterildi.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

GALATASARAY'A YÜZDE 29.9 ŞANS

Aynı raporda Galatasaray'ın kazanma olasılığı yüzde 29.9 olarak hesaplanırken, beraberlik ihtimali ise yüzde 26.1 olarak öne çıktı. Öte yandan Football Meets Data platformu da mücadeleye ilişkin olasılık tahminlerini yayımladı.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

JUVENTUS'A YÜZDE 38

Söz konusu analizde Juventus'un galibiyet ihtimali yüzde 38 olarak gösterilirken, beraberlik olasılığı yüzde 26 seviyesinde paylaşıldı.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

GALATASARAY'A YÜZDE 36 İHTİMAL

Aynı sitede Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılma şansı ise yüzde 36 olarak tahmin edildi.

Yapay zekadan Galatasaray-Juventus maçı için flaş tahmin!

RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA

İki takım arasındaki eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. Rövanş karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak.

