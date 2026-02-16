CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması

Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, 15 Şubat Pazar günü oynadıkları ve 3-2 galip geldikleri RAMS Başakşehir müsabakasının son dakikalarında yedek kulübesinde yaşananlar hakkında, "14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 13:29
Kartal Kayra Yılmaz'dan özür açıklaması

Kartal Kayra Yılmaz'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum. Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim. Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim."

Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
"Nobellik" ev zenciliği! Epstein'a tek kelime edemedi Müslüman Türk'ü aşağıladı | Orhan Pamuk'un kafasındaki "pislik" ve sapkın ilişkileri
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için Guirassy iddiası!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barış Alper'den Noa Lang yorumu Barış Alper'den Noa Lang yorumu 12:32
İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Spalletti... İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş ve Spalletti... 12:29
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı bilgileri! 12:27
F.Bahçe eski yıldızını transfer etti F.Bahçe eski yıldızını transfer etti 11:57
Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı Sara'dan transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı 11:38
Kyrie Irving'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek Kyrie Irving'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek 11:35
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 11:33
Juventus'tan sakatlık açıklaması! Juventus'tan sakatlık açıklaması! 11:29
Türk Telekom-Trabzonspor maçı detayları! Türk Telekom-Trabzonspor maçı detayları! 11:21
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:19
Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! 11:00
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı bilgileri Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı bilgileri 10:59