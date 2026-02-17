Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Barcelona'dan o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Barcelona'nın, ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vermediği 22 yaşındaki orta sahayla sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.
İspanyol basınından Sport.es'te yer alan habere göre; Barça'nın, orta sahadaki yüksek rekabet nedeniyle Casado'ya forma şansı veremediği kaydedildi.
Rekabetin yüksek seviyesi göz önüne alındığında Barcelona'nın, genç yıldızın değerine uygun olması koşuluyla bu yaz kesinlikle gelecek olan tüm teklifleri değerlendireceği ifade edildi.
Casado'nun ise Barcelona'da kalmak istediği ancak kulübün yollarını ayırmakta kararlı olduğu vurgulandı.
BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI!
Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği Marc Casado, bu sezon toplam 25 karşılaşmada görev aldı.
Genç orta saha bu maçlarda 1 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Casado'nun, Barcelona ile olan kontratı ise 2028'de sona erecek.
DİĞER
