Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Barcelona'dan o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 10:42
Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesinin ardından gözler yazın yapılacak hamlelere çevrildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Sarı kırmızılılar sezon sonu için önemli futbolcuları listesine alırken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Cimbom'un ocak ayında kadrosuna katmak istediği ancak transferinde başarılı olamadığı Marc Casado ile ilgili yeni bir haber geldi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Barcelona'nın, ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vermediği 22 yaşındaki orta sahayla sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

İspanyol basınından Sport.es'te yer alan habere göre; Barça'nın, orta sahadaki yüksek rekabet nedeniyle Casado'ya forma şansı veremediği kaydedildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Rekabetin yüksek seviyesi göz önüne alındığında Barcelona'nın, genç yıldızın değerine uygun olması koşuluyla bu yaz kesinlikle gelecek olan tüm teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Casado'nun ise Barcelona'da kalmak istediği ancak kulübün yollarını ayırmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI!

Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği Marc Casado, bu sezon toplam 25 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Genç orta saha bu maçlarda 1 asist kaydetti.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Barcelona'dan o yıldız için flaş transfer kararı

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Casado'nun, Barcelona ile olan kontratı ise 2028'de sona erecek.

