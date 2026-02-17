Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!
Beşiktaş'ın ara transferde 14 milyon Euro bonservisle Belçika ekibi Genk'ten renklerine kattığı ve 3.5 yıllık sözleşme yaptığı Hyeon-gyu Oh, beklentilerin çok ötesinde bir performansla yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılar ile çıktığı 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösteren Güney Koreli santrfor, ülkesinde de gündem oldu. İşte atılan manşetler...
DAUM: Hyeon-gyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor.
STAR NEWS KOREA: Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte.
BNT NEWS: Oh, beklentileri karşılıyor. İlk iki maçında iki gol ve bir asistle 9 numaralı formayı hak etti.
EPN: Transfer olduktan sonraki ilk maçında bir gol ve bir penaltı vuruşuyla dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı.
