CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

Beşiktaş'ın ara transferde 14 milyon Euro bonservisle Belçika ekibi Genk'ten renklerine kattığı ve 3.5 yıllık sözleşme yaptığı Hyeon-gyu Oh, beklentilerin çok ötesinde bir performansla yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılar ile çıktığı 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösteren Güney Koreli santrfor, ülkesinde de gündem oldu. İşte atılan manşetler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 10:09
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'taki performansıyla ülkesinde manşetleri süslerken haberlerde "Türkiye'ye mükemmel uyum sağladığı" vurgusu dikkat çekti. Gazeteler, Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de başarılı olan ve çok sevilen Güney Koreli Kim Min Jae'ye de atıfta bulundu. İşte o haberler:

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

THE JOONGANG: Beşiktaş adına iki gol ve bir asistle Oh Hyeon-gyu, sadece iki maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

CHOSUN: Oh, takımını zafere taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

DAUM: Hyeon-gyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

STAR NEWS KOREA: Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

BNT NEWS: Oh, beklentileri karşılıyor. İlk iki maçında iki gol ve bir asistle 9 numaralı formayı hak etti.

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

EPN: Transfer olduktan sonraki ilk maçında bir gol ve bir penaltı vuruşuyla dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı.

G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
Asensio eski hocasını pişman etti!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: Listede Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç da var
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:38
Galatasaray-Juventus maçından son notlar! Galatasaray-Juventus maçından son notlar! 09:31
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Daha Eski
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... 00:27
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 00:27