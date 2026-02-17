Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh performansıyla Güney Kore'de manşetleri süsledi!

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'taki performansıyla ülkesinde manşetleri süslerken haberlerde "Türkiye'ye mükemmel uyum sağladığı" vurgusu dikkat çekti. Gazeteler, Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de başarılı olan ve çok sevilen Güney Koreli Kim Min Jae'ye de atıfta bulundu. İşte o haberler:

THE JOONGANG: Beşiktaş adına iki gol ve bir asistle Oh Hyeon-gyu, sadece iki maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı.