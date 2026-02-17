CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off karşılaşmasında ilk maçında sahasında Juventus'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyordu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Bu sezon ikinci kez lig formatında düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve bu aşamayı 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off'ta eşleştiği Juventus'u konuk etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Eşleşmenin ilk ayağında tribündeki 50 bin taraftarı ile İtalyan ekibi karşısında önemli bir avantaj yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Bugüne kadar Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, rakibine karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurmayı başardı.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

İTALYANLARA KARŞI 8 ZAFER

Son yıllarda İtalyan ekiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, tarihi boyunca rakiplerine hep zorluk yaşattı. Son 17 karşılaşmada sadece 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, tarihi boyunca ise toplamda 26 kez İtalyan ekipleriyle karşılaştı. Bu maçlarda 8 galibiyet elde eden Galatasaray, 8 yenilgi ve 10 beraberlik yaşadı.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Bu akşam oynanacak Juventus mücadelesi öncesinde Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, sarı kart görmeleri halinde 25 Şubat'taki rövanşta forma giyemeyecekler. Teknik direktör Okan Buruk iki isimden özellikle itiraz nedeniyle kart görmemelerini istedi.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

LEMINA CEZALI

Sarı-kırmızılılarda zorlu Juventus maçı öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. Mario Lemina, kart cezası nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesine isimleri dahil edilmeyen Can Armando, Arda Ünyay ve Nhaga'da Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ DURUMUMUZDAYIZ"

Mücadele öncesinde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya Ligi'ni ve Juventus'u iyi biliyoruz. Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız, bunu da değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki yılda eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp ikinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur birinci maçta bitmeyecek, bunu iyi biliyoruz. Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans. Her şey ikinci maçta bitecektir. İstekli ve sabırlı oynayacağız. Kendi sahamızda kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

SANE HAZIR

Bir süredir sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin durumuna da değinen teknik direktör Okan Buruk, "Leroy Sane son 3 gündür takımla antrenman yapıyor. Artık oynayabilecek durumda" ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi. Ancak sahaya Noa Lang ve Barış'ın ilk 11'de çıkması ve Sane'nin ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.

Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen

Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda

Asensio eski hocasını pişman etti!
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27