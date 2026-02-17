Galatasaray evinde avantaj peşinde! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off karşılaşmasında ilk maçında sahasında Juventus'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyordu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
İTALYANLARA KARŞI 8 ZAFER
Son yıllarda İtalyan ekiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, tarihi boyunca rakiplerine hep zorluk yaşattı. Son 17 karşılaşmada sadece 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, tarihi boyunca ise toplamda 26 kez İtalyan ekipleriyle karşılaştı. Bu maçlarda 8 galibiyet elde eden Galatasaray, 8 yenilgi ve 10 beraberlik yaşadı.
İKİ FUTBOLCU SINIRDA
Bu akşam oynanacak Juventus mücadelesi öncesinde Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, sarı kart görmeleri halinde 25 Şubat'taki rövanşta forma giyemeyecekler. Teknik direktör Okan Buruk iki isimden özellikle itiraz nedeniyle kart görmemelerini istedi.
LEMINA CEZALI
Sarı-kırmızılılarda zorlu Juventus maçı öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. Mario Lemina, kart cezası nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesine isimleri dahil edilmeyen Can Armando, Arda Ünyay ve Nhaga'da Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ DURUMUMUZDAYIZ"
Mücadele öncesinde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya Ligi'ni ve Juventus'u iyi biliyoruz. Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız, bunu da değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki yılda eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp ikinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur birinci maçta bitmeyecek, bunu iyi biliyoruz. Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans. Her şey ikinci maçta bitecektir. İstekli ve sabırlı oynayacağız. Kendi sahamızda kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.
SANE HAZIR
Bir süredir sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin durumuna da değinen teknik direktör Okan Buruk, "Leroy Sane son 3 gündür takımla antrenman yapıyor. Artık oynayabilecek durumda" ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi. Ancak sahaya Noa Lang ve Barış'ın ilk 11'de çıkması ve Sane'nin ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen
Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.