Trendyol Süper Lig 25. hafta takvimi açıklandı ve haftanın en kritik randevularından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin günü ile saati netlik kazandı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Teknik direktörler Sergen Yalçın ve Okan Buruk arasındaki taktik savaşı da derbiye ayrı bir heyecan katıyor. Zirve hesaplarının yeniden şekillenebileceği bu büyük karşılaşma öncesi gözler hem sahadaki ilk 11'lerde hem de 25. hafta fikstüründe yer alan diğer kritik maçlarda olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?