Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta programı belli olurken, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray maçı günü ve saati netleşti. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi araştırmalarını sürdüren futbolseverler ise "Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını inceliyor. Özellikle, Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un tatik mücadelesinde kazananın kim olacağı heyecanla bekleniyor. İşte, Süper Lig 25. hafta maç fikstürü...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 25. hafta takvimi açıklandı ve haftanın en kritik randevularından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin günü ile saati netlik kazandı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Teknik direktörler Sergen Yalçın ve Okan Buruk arasındaki taktik savaşı da derbiye ayrı bir heyecan katıyor. Zirve hesaplarının yeniden şekillenebileceği bu büyük karşılaşma öncesi gözler hem sahadaki ilk 11'lerde hem de 25. hafta fikstüründe yer alan diğer kritik maçlarda olacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRENDYOL SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor ve Kayserispor-Trabzonspor maçlarının oynanacağı Trendyol Süper Lig 25. hafta maç takvimi şu şekilde:

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İŞTE TRENDYOL SÜPER LİG 25. HAFTA PROGRAMI

