CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Kasımpaşa evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kasımpaşa ev sahibi olduğu bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 22:32
Kasımpaşa evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kasımpaşa ev sahibi olduğu bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan vuruşunda kaleci Grbic'in çeldiği top, Mortadha'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun kayarak şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mortadha, ceza sahasın dışındaki Kerem Demirbay'a pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden sert plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

51. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Benedyczak'a kazandırdı. Bu futbolcunun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kazanılar serbest vuruşta İrfan Can Kahveci, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

71. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanatta topla buluşan Benedyczak'ın pasında soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, Biracshi'den sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden plase vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Mladenovic, çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Verde'nin arka direğe ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Traore'nin çaprazdan sert şutunda top uzak köşeye gitti: 3-2.

Kasımpaşa, sahasında 3-2 galip gelerek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı.

G.Saray'da sürpriz ayrılık!
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı...
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 1. Lig'de 5 haftalık maç programı! İşte 1. Lig'de 5 haftalık maç programı! 20:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 19:57
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 19:36
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... 18:19
Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Cagliari-Lecce maçı ne zaman? 18:16
Girona-Barcelona maçı detayları Girona-Barcelona maçı detayları 17:58
Daha Eski
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 17:50
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 17:00
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 16:56
NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek 16:37
Denis Örs çeyrek finalde! Denis Örs çeyrek finalde! 16:24
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 16:19