Kasımpaşa evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kasımpaşa ev sahibi olduğu bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan vuruşunda kaleci Grbic'in çeldiği top, Mortadha'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun kayarak şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mortadha, ceza sahasın dışındaki Kerem Demirbay'a pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden sert plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

51. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Benedyczak'a kazandırdı. Bu futbolcunun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kazanılar serbest vuruşta İrfan Can Kahveci, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

71. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanatta topla buluşan Benedyczak'ın pasında soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, Biracshi'den sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden plase vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Mladenovic, çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Verde'nin arka direğe ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Traore'nin çaprazdan sert şutunda top uzak köşeye gitti: 3-2.

Kasımpaşa, sahasında 3-2 galip gelerek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı.