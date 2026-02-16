CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Spalletti'den Galatasaray maçı öncesi flaş Osimhen ve Icardi açıklaması!

Spalletti'den Galatasaray maçı öncesi flaş Osimhen ve Icardi açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve takımın yıldız isimlerinden Weston McKennie, temsilsimiz Galatasaray ile karşılaşacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundular. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 21:09 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 21:44
Spalletti'den Galatasaray maçı öncesi flaş Osimhen ve Icardi açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi rakip takımın Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve takımın yıldız isimlerinden Weston McKennie basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Weston McKennie açıklamalarda bulundu. McKennie açıklamasında, "Burada yıllar önce oynadım. Atmosferi ve taraftarları iyi biliyorum. Son derece önemli bir maç. Her zaman kazanmayı düşünen bir takımız. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya geldik. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz." sözlerine yer verdi.

İŞTE SPALLETTI'NİN SÖZLERİ:

Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte oynamasına karar verecek kişi. İkisi de son derece güçlü oyuncular. Özellikleri birbirinden farklı. Golcü olarak ceza sahasında nasıl davranacaklarını iyi biliyorlar. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı iyi biliyor. Onları toptan uzak tutmaya çalışacağız.

G.Saray'da sürpriz ayrılık!
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 1. Lig'de 5 haftalık maç programı! İşte 1. Lig'de 5 haftalık maç programı! 20:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 19:57
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük | CANLI Kasımpaşa-Fatih Karagümrük | CANLI 19:36
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... 18:19
Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Cagliari-Lecce maçı ne zaman? 18:16
Girona-Barcelona maçı detayları Girona-Barcelona maçı detayları 17:58
Daha Eski
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 17:50
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 17:00
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 16:56
NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek 16:37
Denis Örs çeyrek finalde! Denis Örs çeyrek finalde! 16:24
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 16:19