Spalletti'den Galatasaray maçı öncesi flaş Osimhen ve Icardi açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi rakip takımın Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve takımın yıldız isimlerinden Weston McKennie basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Weston McKennie açıklamalarda bulundu. McKennie açıklamasında, "Burada yıllar önce oynadım. Atmosferi ve taraftarları iyi biliyorum. Son derece önemli bir maç. Her zaman kazanmayı düşünen bir takımız. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya geldik. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz." sözlerine yer verdi.

İŞTE SPALLETTI'NİN SÖZLERİ:

Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte oynamasına karar verecek kişi. İkisi de son derece güçlü oyuncular. Özellikleri birbirinden farklı. Golcü olarak ceza sahasında nasıl davranacaklarını iyi biliyorlar. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı iyi biliyor. Onları toptan uzak tutmaya çalışacağız.