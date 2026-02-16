CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

Dünyada teknik direktörlük görevinin yapılmasının en zor olduğu takımlar açıklandı. Farklı branşlardaki yazarların katkısıyla hazırlanan analizde ülkemizden bir Süper Lig devi de bulunuyor. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 19:57
Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

The Athletic, farklı branşlardaki yazarlarının katkısıyla hazırladığı analizde, dünya sporunda "en zor koçluk görevlerini" mercek altına aldı. Çalışmada yalnızca mevcut sezon değil, kulüplerin tarihi, taraftar baskısı, medya ilgisi ve yerleşik beklenti kültürü dikkate alındı. Futbol cephesinde ise hem kulüp takımları hem de milli takımlar öne çıktı. İşte o liste...

Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

MANCHESTER UNITED

Manchester United için Sir Alex Ferguson sonrası oluşan yüksek standartların hala aşılamadığı ve her yeni teknik direktörün "kulübü eski zirvesine döndürme" beklentisiyle göreve başladığı ifade edildi.

Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

REAL MADRID

Real Madrid'de ise sürekli kupa zorunluluğu, başkan Florentino Perez'in sabırsız yönetim anlayışı ve yıldız oyuncularla dolu soyunma odasını yönetme gerekliliği, görevi benzersiz derecede zorlaştıran unsurlar arasında gösterildi.

Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

CHELSEA-TOTTENHAM

Chelsea'de son yıllarda artan teknik direktör sirkülasyonu ve yüksek harcamalara rağmen süren beklenti baskısı dikkat çekti. Tottenham'da modern tesisler ve büyük potansiyele rağmen kupasızlık döngüsünün yarattığı sabırsızlık öne çıkarıldı.

Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

BAYERN MÜNİH

Bayern Münih'te her sezon çifte kupa standardı ve kulüp içi güçlü figürlerin etkisi teknik direktörler için ayrı bir meydan okuma olarak değerlendirildi.

Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise uzun süredir devam eden şampiyonluk hasreti, büyük transfer beklentileri ve Türkiye futbolunun yoğun baskı atmosferi nedeniyle listede yer aldı. Haberde, İstanbul'un büyük kulüplerinde teknik direktörlüğün yüksek beklenti ve sabırsızlık kültürü sebebiyle son derece zor bir görev olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... 18:19
Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Cagliari-Lecce maçı ne zaman? 18:16
Girona-Barcelona maçı detayları Girona-Barcelona maçı detayları 17:58
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 17:50
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 17:00
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 16:56
Daha Eski
NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek NBA yıldızının kız kardeşinden Filistin'e destek 16:37
Denis Örs çeyrek finalde! Denis Örs çeyrek finalde! 16:24
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 16:19
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 16:16
Juventus'un G.Saray maçı kadrosu açıklandı! Juventus'un G.Saray maçı kadrosu açıklandı! 15:47
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 15:37