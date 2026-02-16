Dünyada teknik direktörlük görevi için en zor takımlar açıklandı!
Dünyada teknik direktörlük görevinin yapılmasının en zor olduğu takımlar açıklandı. Farklı branşlardaki yazarların katkısıyla hazırlanan analizde ülkemizden bir Süper Lig devi de bulunuyor. İşte o liste...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 19:57
CHELSEA-TOTTENHAM
Chelsea'de son yıllarda artan teknik direktör sirkülasyonu ve yüksek harcamalara rağmen süren beklenti baskısı dikkat çekti. Tottenham'da modern tesisler ve büyük potansiyele rağmen kupasızlık döngüsünün yarattığı sabırsızlık öne çıkarıldı.
BAYERN MÜNİH
Bayern Münih'te her sezon çifte kupa standardı ve kulüp içi güçlü figürlerin etkisi teknik direktörler için ayrı bir meydan okuma olarak değerlendirildi.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe ise uzun süredir devam eden şampiyonluk hasreti, büyük transfer beklentileri ve Türkiye futbolunun yoğun baskı atmosferi nedeniyle listede yer aldı. Haberde, İstanbul'un büyük kulüplerinde teknik direktörlüğün yüksek beklenti ve sabırsızlık kültürü sebebiyle son derece zor bir görev olduğu ifade edildi.
