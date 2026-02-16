CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 19:58
Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-F. KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

F. Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Berkay, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Barış, Babicka

KASIMPAŞA-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı!
