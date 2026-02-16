Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde ligi 20. sırada tamamlayan ve İtalyan temsilcisi ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı ilk maçta avantajı lehine çevirmeyi amaçlıyor. RAMS Park'ta kazanmanın yollarını arayacak sarı-kırmızılı ekipte ilk 11 tercihi merak edilirken, "Galatasaray-Juventus maçı canlı izle" konusu da araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 22:28
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen
Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Mckennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda
KENAN YILDIZ GALATASARAY'A KARŞI
Juventus ile gösterdiği performansla dünya futboluna damga vurmayı sürdüren Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a rakip olacak. İstanbul'da oynanacak maçta ilk 11'de başlaması beklenen Yıldız'ın performansı merak ediliyor. Bu sezon Torino ekibiyle 33 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asist kaydetti.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI BİLET FİYATLARI
Galatasaray-Juventus maçı biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatları ise şu şekilde:
Premium: 42.500 TL
Delux: 40.000 TL
Lux: 38.000 TL
Classic: 35.000 TL
Kategori 1: 26.000 TL
Kategori 2: 24.000 TL
Kategori 3: 22.000 TL
Kategori 4: 20.000 TL
Kategori 5: 18.000 TL
Kategori 6: 16.000 TL
Kategori 7: 15.000 TL
Kategori 8: 10.000 TL
Kategori 9: 8.000 TL
Kategori 10: 2.250 TL
Kategori 11: 2.000 TL
Misafir: 2.000 TL
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HAKEMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nın yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yönetecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Allard Lindhout üstlenecek. Galatasaray-Juventus maçı VAR hakemi Alman Bastien Dankert olurken, AVAR'da ise Alman Benjamin Brand görev yapacak.
JUVENTUS-GALATASARAR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Galatasaray rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
GALATASARAY İLE JUVENTUS ARASINDA 7. RANDEVU
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray ile Juventus 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanırken, 1 mücadeleyi de siyah-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray ile Juventus arasında oynanan 6 maçta sarı-kırmızılı ekip 9 gol kaydederken, siyah-beyazlılar ise 7 golle karşılık verdi.
