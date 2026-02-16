Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde ligi 20. sırada tamamlayan ve İtalyan temsilcisi ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı ilk maçta avantajı lehine çevirmeyi amaçlıyor. RAMS Park'ta kazanmanın yollarını arayacak sarı-kırmızılı ekipte ilk 11 tercihi merak edilirken, "Galatasaray-Juventus maçı canlı izle" konusu da araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 22:28
UEFA Champions League play-off turunda dev bir eşleşme futbolseverleri bekliyor. Galatasaray, Juventus ile kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, ligi 20. sırada tamamladıktan sonra Avrupa sahnesinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İlk maçı RAMS Park'ta oynayacak olan Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Zorlu eşleşme öncesinde sahaya çıkacak ilk 11 merak konusu olurken, taraftarlar da "Galatasaray–Juventus maçı nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçı 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Juventus maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen

Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Mckennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda

KENAN YILDIZ GALATASARAY'A KARŞI

Juventus ile gösterdiği performansla dünya futboluna damga vurmayı sürdüren Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a rakip olacak. İstanbul'da oynanacak maçta ilk 11'de başlaması beklenen Yıldız'ın performansı merak ediliyor. Bu sezon Torino ekibiyle 33 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asist kaydetti.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray-Juventus maçı biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatları ise şu şekilde:

Premium: 42.500 TL
Delux: 40.000 TL
Lux: 38.000 TL
Classic: 35.000 TL
Kategori 1: 26.000 TL
Kategori 2: 24.000 TL
Kategori 3: 22.000 TL
Kategori 4: 20.000 TL
Kategori 5: 18.000 TL
Kategori 6: 16.000 TL
Kategori 7: 15.000 TL
Kategori 8: 10.000 TL
Kategori 9: 8.000 TL
Kategori 10: 2.250 TL
Kategori 11: 2.000 TL
Misafir: 2.000 TL

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HAKEMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nın yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yönetecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Allard Lindhout üstlenecek. Galatasaray-Juventus maçı VAR hakemi Alman Bastien Dankert olurken, AVAR'da ise Alman Benjamin Brand görev yapacak.

JUVENTUS-GALATASARAR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Galatasaray rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY İLE JUVENTUS ARASINDA 7. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray ile Juventus 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanırken, 1 mücadeleyi de siyah-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray ile Juventus arasında oynanan 6 maçta sarı-kırmızılı ekip 9 gol kaydederken, siyah-beyazlılar ise 7 golle karşılık verdi.

