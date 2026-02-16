CANLI SKOR ANA SAYFA
Çağrı Hakan Balta'nın avukatından açıklama! Galatasaray'dan tek talebi...

Çağrı Hakan Balta'nın avukatından açıklama! Galatasaray'dan tek talebi...

Galatasaray'ın 17 yaşındaki santraforu Çağrı Hakan Balta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak genç futbolcunun avukatından açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 23:34
Çağrı Hakan Balta'nın avukatından açıklama! Galatasaray'dan tek talebi...

Galatasaray formasını terleten ve adı transferde sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile anılan Çağrı Hakan Balta'nın avukatından dikkat çeken açıklama geldi. İşte genç futbolcunun avukatının kamuoyuna yapmış olduğu o açıklama...

"Galatasaray, Çağrı'ya kendi yaş grubunda alt yapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir. Sözleşme imzalamak için Galatasaray'dan tek talepleri de bu husus olmuştur."

