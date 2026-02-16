Çağrı Hakan Balta'nın avukatından açıklama! Galatasaray'dan tek talebi...

Galatasaray formasını terleten ve adı transferde sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ile anılan Çağrı Hakan Balta'nın avukatından dikkat çeken açıklama geldi. İşte genç futbolcunun avukatının kamuoyuna yapmış olduğu o açıklama...

"Galatasaray, Çağrı'ya kendi yaş grubunda alt yapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir. Sözleşme imzalamak için Galatasaray'dan tek talepleri de bu husus olmuştur."