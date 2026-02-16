CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Semih Kılıçsoy'lu Cagliari deplasmanda Lecce'ye kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Semih Kılıçsoy'lu Cagliari deplasmanda Lecce'ye kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'nın 25. haftasında milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un formasını terlettiği Cagliari deplasmanda Lecce'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 01:03
Semih Kılıçsoy'lu Cagliari deplasmanda Lecce'ye kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Cagliari ile Lecce karşı karşıya geldi.

Unipol Domus'ta oynanan maçta Lecce, deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 65. dakikada Omri Gandelman ve 76. dakikada Yiber Ramadani kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lecce, ligde üst üste 2 maçını kazanmış oldu ve puanını 24 yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Cagliari ise ligde üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu ve 28 puanla 13. sırada bulunuyor.

Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, Cagliari adına 57. dakikada oyuna girdi ve yaklaşık 40 dakika sahada kaldı.

G.Saray'da sürpriz ayrılık!
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı...
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Amedspor'da yeniden Mesut Bakkal dönemi! Amedspor'da yeniden Mesut Bakkal dönemi! 22:34
Sarıyer Kola Futbol Milli Takımlar Tedarik Sponsoru Oldu Sarıyer Kola Futbol Milli Takımlar Tedarik Sponsoru Oldu 23:07
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 23:34
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Daha Eski
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı! 17:50
Girona-Barcelona maçı detayları Girona-Barcelona maçı detayları 17:58
Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Cagliari-Lecce maçı ne zaman? 18:16
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... 18:19
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 19:36
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 19:57