Semih Kılıçsoy'lu Cagliari deplasmanda Lecce'ye kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Cagliari ile Lecce karşı karşıya geldi.

Unipol Domus'ta oynanan maçta Lecce, deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 65. dakikada Omri Gandelman ve 76. dakikada Yiber Ramadani kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lecce, ligde üst üste 2 maçını kazanmış oldu ve puanını 24 yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Cagliari ise ligde üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu ve 28 puanla 13. sırada bulunuyor.

Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, Cagliari adına 57. dakikada oyuna girdi ve yaklaşık 40 dakika sahada kaldı.