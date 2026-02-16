Barcelona deplasmanda Girona'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İspanya La Liga'nın 24. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Ezeli rakibi Real Madrid ile zirve mücadelesi veren Barcelona deplasmanda Girona ile kozlarını paylaştı. Barça bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Barcelona Cubarsi'nin 59. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Ardından 62. dakikada ev sahibi takımdan Lemar skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 86. dakikasında Girona adına Beltran sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Maçın ardından Barcelona ligde ezeli rakibi Real Madrid'in ardından 58 puanla 2. sırada bulunuyor.

Girona ise 29 puan ile 12. sırada yer alıyor.