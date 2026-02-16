Sarıyer Kola Futbol Milli Takımlar Tedarik Sponsoru Oldu

Törende konuşan Oğuz İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, Oğuz İçecek'in 1997 yılında yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi olduğunu vurgulayarak, dürüstlük, kalite ve sürdürülebilirlik değerleri doğrultusunda istikrarlı bir büyüme sürdürdüklerini ifade etti. Türkiye Milli Takımları ile gerçekleştirilen iş birliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değil, ülke sporuna ve gençliğine yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini belirten Oğuz, yerli üretim gücü ve yenilikçi vizyonlarıyla Türk sporuna katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise açıklamasında, yerli sermaye ile büyüyen güçlü markaların milli takımlara destek vermesinin önemine dikkat çekerek, Sarıyer Kola ile hayata geçirilen bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sponsorluk anlaşması, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.