Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio, Sarı-Lacivertli formayla adeta şov yapıyor.

İspanyol yıldızın performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeden Aston Villa'da kiralık oynadı.