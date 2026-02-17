CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış alıyor. Futbolcu ve eski hocası Unai Emery hakkında ortaya çıkan son haber ise gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio, Sarı-Lacivertli formayla adeta şov yapıyor.

Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

İspanyol yıldızın performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeden Aston Villa'da kiralık oynadı.

Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Takvim'in haberine göre; bonservisini almayan İngiliz ekibinde Teknik Direktör Unai Emery'nin, bu karardan dolayı büyük pişmanlık duyduğu öne sürüldü. İspanyol teknik adam, yönetime "Çok dikkatsizce davrandık. Transfer bitmeliydi" dedi.

Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA!

Bu sözler İngiliz basınında gündeme geldi... İspanyol yıldız, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Asensio ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıkan deneyimli oyuncu, 12 gol gol atıp 9 asist yaptı.

G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27