Unai Emery bin pişman oldu! Marco Asensio...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış alıyor. Futbolcu ve eski hocası Unai Emery hakkında ortaya çıkan son haber ise gündem oldu. İşte detaylar...
İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA!
Bu sözler İngiliz basınında gündeme geldi... İspanyol yıldız, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.
Asensio ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 maçta da gol sevinci yaşadı.
Tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıkan deneyimli oyuncu, 12 gol gol atıp 9 asist yaptı.
