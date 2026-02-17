CEV Challenge Cup’ta Altekma’nın konuğu SCM Zalau!

CANLI SKOR ANA SAYFA
CEV Challenge Cup’ta yarı final için mücadele eden Altekma, Romanya ekibi SCM Zalau’yu konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 11:27
CEV Challenge Cup'ta yarı finale çıkma mücadelesi veren Altekma, 18 Şubat'ta İzmir'de Romanya ekibi SCM Zalau'yu konuk edecek.

Son yıllarda elde ettiği sonuçlarla voleybolda İzmir'in yüzünü güldüren Altekma, çarşamba günü tarihi bir sınava daha çıkacak. İzmir ekibi CEV Challenge Cup çeyrek final rövanş maçında 18 Şubat'ta Romanya'nın SCM Zalau takımıyla karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki nefes kesen maçı 3-2 kazanan ve İzmir'e yarı final kapısını aralayarak dönen Altekma, bu kritik maç öncesi destek bekliyor. Hollanda ve Portekiz temsilcilerini eleyerek çeyrek final yükselen lacivert-beyazlı ekip, Romanya ekibini hangi skorla olursa olsun yendiği taktirde adını yarı finale yazdıracak ve İzmir'i yeniden sevince boğacak.

BURAK KÖSE: "TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİĞİMİZDE NELER YAPTIĞIMIZI BENFİCA MAÇINDA GÖSTERDİK"

Portekiz ekibi Benfica karşısında turu İzmir seyircisinin Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'ndaki desteğiyle geçtiklerini hatırlatan Altekma Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, aynı tabloyu bir kez daha tekrarlamak için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kulüp tarihinde ilk kez katıldıkları Avrupa arenasında müthiş bir performans sergilediklerini belirten Köse, "Taraftarla bütünleştiğimizde neler yaptığımızı Benfica maçında gösterdik. Rakibimizi önce 3-2 ardından oynanan altın seti de kazanarak elemiştik. Romanya ekibi SCM Zalau'yu da aynı tribün gücüyle yenmek istiyoruz. İzmir seyircisini bir kez daha tribünlere davet ediyoruz" dedi.

