Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor-Esenler Erokspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor-Esenler Erokspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 26. haftası, İstanbul’un iki köklü ekibini karşı karşıya getiren nefes kesici bir derbiye sahne oluyor. Ligde topladığı 50 puanla 2. sırada yer alan ve doğrudan Süper Lig’e yükselme hedefinde olan Esenler Erokspor, 35 puanla 12. sırada bulunan İstanbulspor’a konuk oluyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan konuk ekip zirve takibini sürdürmeyi hedeflerken, sarı-siyahlı ev sahibi ekip ise güçlü rakibini devirerek play-off hattına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki İstanbulspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 12:08
İstanbulspor-Esenler Erokspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İstanbul futbolunun kalbi bu akşam Esenyurt'ta atacak. 1. Lig'de normal sezonun son virajlarına girilirken, her iki takım için de hata yapma lüksünün olmadığı bir 90 dakika oynanacak. Teknik direktörlerin taktiksel savaşına sahne olacak bu mücadelede, saha avantajını kullanmak isteyen İstanbulspor, disiplinli savunmasıyla ön plana çıkan Esenler Erokspor'un hücum hattını durdurmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısındaki mücadele futbolseverlere büyük heyecan yaşatırken, bu akşamki rövanşın ligin üst sıralarındaki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu. İşte dev derbi öncesi saat ve kanal bilgileri...

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki önemli İstanbulspor-Esenler Erokspor karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Karşılaşma, Esenyurt'ta bulunan Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Esenler Erokspor mücadelesi, saat 20.00'de start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından dijital atama yöntemiyle belirlenen maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ve Onur Gülter üstlenirken, dördüncü hakem olarak Burak Kamalak görev yapacak.

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Esenler Erokspor arasındaki bu kritik 90 dakika, yayın haklarını elinde bulunduran TRT üzerinden izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

İstanbulspor-Esenler Erokspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

