Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, sağlık kontrolünden geçti!

Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, görevine başlamasının ardından VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık taramaları; kardiyoloji, iç hastalıkları, ortopedi, genel cerrahi, göz hastalıkları ve kulak burun boğaz branşlarında gerçekleştirilen detaylı muayenelerle devam etti. Ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi ve efor testi uygulamaları yapıldı.

Uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, yeni Teknik Direktör Fink'in sağlık durumunun görevini sürdürmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Hastane yönetimi, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirterek sağlık sponsoru oldukları Samsunspor'a ve Teknik Direktör Thorsten Fink'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.