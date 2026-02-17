CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Eminevim Ümraniyespor, play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Boluspor’u ağırlıyor. Ligde topladığı 29 puanla 16. sırada yer alan ve tehlikeli bölgenin sınırında bulunan İstanbul temsilcisi, evindeki avantajı kullanarak nefes almak istiyor. Öte yandan, 38 puanla 7. sırada yer alan Bolu ekibi ise zirve takibini sürdürmek ve İstanbul deplasmanından kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. İki farklı motivasyonla sahaya çıkacak takımların mücadelesi haftanın en kritik maçlarından biri olmaya aday. Peki Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 11:56
Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de Lig'de düğüm yavaş yavaş çözülürken, Ümraniyespor ve Boluspor taktiksel bir satranç maçına çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda istikrarsız bir grafik çizen ancak kadro kalitesiyle dikkat çeken Ümraniyespor, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata 'dur' demek amacında. Diğer tarafta ise deplasman karnesiyle rakiplerine korku salan Boluspor, disiplinli savunması ve hızlı hücum geçişleriyle 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada olacak. Puan tablosundaki makasın daraldığı bu kritik virajda alınacak her puan, sezon sonu hedefleri için hayati önem taşıyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar...

Eminevim Ümraniyespor-Boluspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Karşılaşma, Spoint Ümraniye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Eminevim Ümraniyespor-Boluspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor-Boluspor mücadelesi, saat 17.00'de start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından dijital atama yöntemiyle belirlenen maçın hakemi Reşat Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ferhat Çalar ve Oğuzhan Kocaçoban üstlenirken, dördüncü hakem olarak Yücel Büyük görev yapacak.

Eminevim Ümraniyespor-Boluspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki bu kritik 90 dakika, yayın haklarını elinde bulunduran TRT üzerinden izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

Ümraniyespor-Boluspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

