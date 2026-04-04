Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den santrfora Lukaku atağı! Tranferde Osimhen detayı...

Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosuna dünya çapında bir santrfor katmayı hedeflerken, gözünü İtalya'ya çevirdi. İtalya basınının duyurduğu habere göre; sarı-lacivertli ekip, yıldız golcü Romelu Lukaku ile temaslara başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den santrfora Lukaku atağı! Tranferde Osimhen detayı...

Gelecek sezon kadrosuna dünya çapında bir santrfor katmak isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den santrfora Lukaku atağı! Tranferde Osimhen detayı...

Çizme'nin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku için temas kurdu ve oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe'den santrfora Lukaku atağı! Tranferde Osimhen detayı...

Haberde; "Türk devi, Belçikalı forvetin zor durumda kalması üzerine transfer için çalışmalara başlamış durumda" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den santrfora Lukaku atağı! Tranferde Osimhen detayı...

İtalyanlar, Lukaku'nun Victor Osimhen'in yaşadığı olayın bir benzerini yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istediğine vurgu yaparken, şu ifadelere de yer verdi: "İstanbul'dan gelen ilgiye rağmen Lukaku'nun ilk tercihi İtalya'da kalmak. Ancak Türkiye'ye transferi daha somut hale gelirse yüksek maaş talebinin Fenerbahçe için sorun teşkil etmesi beklenmiyor. Zira kulüp Lukaku'nun maaşını karşılayabilecek mali güce sahip durumda."

Fenerbahçe'den santrfora Lukaku atağı! Tranferde Osimhen detayı...

BU SEZON 7 MAÇTA OYNADI

Yaz aylarında yaşadığı uyluk problemi nedeniyle 19 Ocak'ta sahalara dönen Romelu Lukaku, bu sezon sadece 7 maçta 64 dakika sahada kalabildi. Belçikalı yıldız oyuncu, bu süre içinde 1 defa ağları havalandırdı, asist katkısı ise yapamadı.

Fenerbahçe'den santrfora Lukaku atağı! Tranferde Osimhen detayı...

324 GOL KAYDETTİ

Profesyonel kariyerinde kulüp takımlarıyla 692 maça çıkan Romelu Lukaku, bu karşılaşmalarda 324 kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı'nın 99 da asisti bulunuyor. Lukaku için şu ana kadar ödenen bonservis bedeli ise 370 milyon euro.

