Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Zirve yarışı Kadıköy'de alev alıyor! Dün akşam Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesiyle şampiyonluk yolunda kartlar yeniden dağıtıldı. Liderle arasındaki puan farkını kapatma şansı yakalayan Fenerbahçe, taraftarı önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş ise bu kritik virajda galip gelerek hem üçüncülük yarışında avantaj sağlamak hem de şampiyonluk düğümünü çözmek istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta?" ve "Derbi kadroları açıklandı mı?" İşte muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki bu dev mücadele, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Dün akşam Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, bu akşam Beşiktaş karşısında kazanması durumunda puan farkını eriterek liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşma fırsatı yakaladı.

ZİRVE TAKİBİ VE AVRUPA HEDEFİ: PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen siyah-beyazlılar kritik bir eşikte:

Fenerbahçe: 60 puanla 2. sırada yer alan Kanarya, bu sezon çıktığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş: 52 puanla 4. sırada bulunan Kara Kartal, 15 galibiyet ve 7 beraberlikle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışıyor.

BU SEZONUN ÜÇÜNCÜ DÜELLOSU: DURUM 1-1!

Ezeli rakipler 2025-2026 sezonunda daha önce iki kez karşı karşıya geldi ve rekabette denge hakim. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanarak deplasmandan zaferle dönmüştü. 23 Aralık 2025'te Kadıköy'de oynanan kupa maçında ise Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek rövanşı almıştı.

364. RANDEVU: 102 YILLIK REKABETTE KİM ÜSTÜN?

Bugüne kadar oynanan 363 resmi ve özel müsabakada sarı-lacivertlilerin az farkla üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe rakip ağları 503 kez sarsarken, Beşiktaş 463 golle karşılık verdi. Süper Lig'deki 139 randevuda Fenerbahçe 50, Beşiktaş 44 kez gülen taraf oldu.

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Beşiktaş maç günü paylaşımı

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Fenerbahçe 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 28. Hafta 🏟 Chobani Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/h8XkUSAWKv — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2026