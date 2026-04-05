Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 28. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Antalya'da oynanan ve ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HESAP.COM ANTALYASPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ballet, Safuri, Saric, Abdülkadir, Van de Streek.

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Bedirhan, Anıl, Umut, Radu, Baran Ali, Raux Yao, Talha, Torres, Umut Bozok.

HESAP.COM ANTALYASPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor maçı 5 Nisan Pazar günü saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.