Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

Esenler Erokspor Sivas'ta 3 puanı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar....

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 18:10 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 18:37
Esenler Erokspor Sivas'ta 3 puanı kaptı!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 33'üncü haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk etti. Konuk ekip Esenler Erokspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak puanını 66'ya çıkardı. Sivasspor ise 47 puanla 9'uncu sırada kaldı.

24'üncü dakikada Esenler Erokspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Kanga'nın ortasına yükselen Onur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

31'inci dakikada Esenler Erokspor'dan Amilton ceza sahası içerisine girmeye çalışırken ve ceza yayını geçtikten sonra çekmeye çalıştığı şut öncesi rakibi tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

33'üncü dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kanga'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Esenler Erokspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59'uncu dakikada kendi yarı sahasından hızlı çıkan Sivasspor'da sol kanatta topla buluşan Ethemi ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üstünden auta gitti.

88'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Ethemi'nin ortasına kafayla vuran Avramovski topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+4'üncü dakikada Esenler Erokspor'dan Yunus Emre, Appindangoye'den çaldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Kalecinin de açıldığını gören Yunus Emre topu aşırtarak ağlarla buluşturdu: 1-3.

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Esenler Erokspor puanını 60 yaparken Sivasspor ise 47 puanda kaldı.

