Sebat Gençlik 2. Lige yükseldi!

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akçaabat temsilcisi Sebat Gençlik Spor, ligin bitimine iki hafta kala 1926 Bulancakspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Nesine 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Elde edilen tarihi başarı, Akçaabat'ta büyük bir sevinç ve gururla karşılandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada Sebat Gençlik Spor'un Cumhuriyet ile yaşıt bir kulüp olduğuna dikkat çekerek "Sebat Gençlik Spor, Cumhuriyetimiz ile yaşıt bir takım. Şu anda da şampiyonluğunu ilan ederek ikinci lige çıkma başarısı gösterdi. Tüm futbolcularımızın, yöneticilerimizin, başkanımızın tüm Akçaabat'ın emeği olan hak edilmiş bir şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu şampiyonluk ile birlikte Sebat Gençlik Spor'u daha da yükseklere taşıyacağız. Bu şampiyonluk bunun vesilesi olacaktır. Daha da üst liglerde yer almak istiyoruz. Bu kapsamda şehrimize güzel bir stadyum kazandırmak istiyoruz. Yeriyle ilgili şehrin batısına doğru bir noktada şu an oynanan stadyumdan daha büyük güzel bir stadyum oluşturmak istiyoruz. Etrafıyla çevresiyle uyumlu güzel bir projeyle ilçemizin stadyum problemi çözülmüş olacak. Kupayı aldığımız zaman kutlamalarımız da olacak. Kupa sonraki ya da bir sonraki müsabaka sonrası gelecek bizim de kutlamalarımız olacak."

Başkan Ekim, başta Sebat Gençlik Spor Kulüp Başkanı Atalay Armutçu ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere futbolcuları, teknik heyeti ve sezon boyunca takımlarını destekleyen cefakâr taraftarları tebrik ederek, elde edilen bu başarının tüm Akçaabat'ın ortak gururu olduğunu ifade etti.