Sami Uğurlu: Ligde kalacağımıza inanıyorum

İlk yarı ve ikinci yarının birbirinden farklı 45 dakika oynadıklarını belirten Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Çok stresli bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü bazı maçlarda daha çok skor beklemek zorundasınız. Bugün de o maçlardan bir tanesiydi. Skoru almak için çok mücadele etmek gerekiyor. İkinci yarı özellikle iyi futbol, rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadığımızı söyleyebiliriz. Ancak ilk yarıdaki 45 dakika bizim beklediğimiz, istediğimiz oyun değildi. Pozisyonları yakaladık rakibe de pozisyonlar verdik. Biraz daha gelgitli oldu maç diyebilirim. Çok üzerinde durduğumuz pres yapmamaları, daha sakin olmaları konusunda özellikle oyuncularla konuştuk. Oyuncular da tabii ki de bunu istiyor. Ancak bazen yerine getiremiyorsun, yapamıyorsun. İkinci yarı oyuna da fena başlamadık. Rakibin 10 kişi kalması ve 0-0 devam ederken özellikle iki gol bizim için gayet iyiydi. Çünkü daha çok sağ kanadı kullandık. Tabii böyle maçlarda rakip 10 kişi de olsa duran toptan yiyebileceğiniz bir gol ister istemez soru işareti bırakıyor. 2-3 tane net pozisyon, direkten dönen 2 top var ama daha sonrasında attığımız golle birlikte tabii orada maçın zaten koptuğu andı. Başakşehir maçında aldığımız puan takıma daha çok özgüven, mücadele gücü katacağını biliyorduk. Çok değerli 3 puan aldık, ancak ligde çok zor maçlar var. Kazanmamız gereken maçlar var. Deplasman maçlarımız zor. İçerideki maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" dedi.

'KALAN 6 MAÇI MİNİMUM HATAYLA OYNAMAMIZ GEREKİYOR'

Ligde kalan maçlarında Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarının zor olduğunu ve içeride oynayacakları maçları da kaybetmek istemediklerini belirten Uğurlu, "Göztepe maçı yine aynı şekilde ne kadar zorsa içeride oynayacağımız Konya, Alanya ve Kocaeli maçları da bir o kadar zor olacak. Finale girdik. Son 6 maç. Son 6 maçı da yüzde 100'ümüzle oynamamız gerekiyor. Minimum hatayla oynamamız gerekiyor. Çok fazla mücadele etmemiz gereken, hatanın minimum olduğu haftalar bunlar. Bir avantajımız var. Puan avantajımız var. Ancak bunu sonuna kadar götürebilmek için ilk Beşiktaş maçından başlayacak şekilde alacağımız her puan bizim için çok değerli" diye konuştu.

'LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Bireysel olarak maç kazanacak oyuncu sayısının çok fazla olmadığını ifade eden Sami Uğurlu, çok mücadele ettiklerinde ve disiplinli oynadıklarında her takıma karşı mücadele edebilecek güçte olduklarını söyledi. Uğurlu, "Son 6 maç maçtan alacağımız her puan kıymetli, değerli. Ligde kalacağımıza inanıyorum zaten. İnanmaya da devam ediyorum. Umarım istediğimiz puanları alıp ligde kalacağız. Çok değerli çok iyi oyunculara sahibiz. Hem de gerçekçi olmak lazım" dedi.