ikas Eyüpspor'da Atila Gerin'den maç sonu hakem eleştirisi!

Atila Gerin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Bedirhan Özyurt'un 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyundan koptuklarını anlatan Gerin, maçta anlatacak çok fazla bir şeyin olmadığını ifade etti.

Gerin, hakem yönetimini eleştirerek, 10 kişi kalmayı hak etmediklerini, kendilerine göre penaltı olan pozisyonun verilmediğini savundu.

Antalyaspor'un da karşılaşmada 10 kişi kalabileceğini öne süren Gerin, her maç 12-13 kişiye karşı oynadıklarını hissettiklerini dile getirdi.

Atila Gerin, Antalyaspor'u tebrik ederek, "Rahat bir nefes aldılar. Biz de kalan 6 maça çıkıp en iyi halimizle mücadele edeceğiz. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Skor kazanmak, oyunun gücünü ortaya koyabilmek için elimizden geleni yapacağız. Puanlar matematiksel olmadığı sürece hırsımızla enerjimizle sahada olacağız." diye konuştu.