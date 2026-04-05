Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 90+11. dakikada devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki dev derbiyi sarı lacivertliler 90+11. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 22:11 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 00:58
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de büyük heyecana sahne olan derbiyi sarı lacivertliler 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Sarı lacivertliler puanını 63'e yükseltti. Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'nin 56. dakikada attığı gol VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Sarı-lacivertliler hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşu sonucunda Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hakem Yasin Kol, paslaşılarak kullanılan kornerde VAR uyarısı sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

AMİR MURİLLO HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda yüzüne darbe alan Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, kafa travması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

EMİRHAN TOPÇU, 5 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu.

Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez ve Jota Silva da şans bulmaları halinde Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı 2 bin 100 taraftar, 45 otobüs ile Kadıköy'e geldi.

Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

