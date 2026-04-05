Fenerbahçeli oyuncu Kerem Aktüroğlu: "Hasret kaldıkları şampiyonluğu kazanacağız."

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası mücadelenin tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu: "Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız."

"Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti."

"Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız."