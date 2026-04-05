Domenico Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, galibiyet sonrası dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim."

"Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum. 2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık."

ASENSIO VE İSMAİL YÜKSEK HAKKINDA

"Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur."

"İLK İZLENİMLERE GÖRE..."

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, müsabakaya 11 yabancıyla çıkmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Oyuncuların nereden geldiklerine, onların milliyetlerine bakmıyorum. Benim için önemli olan şey performansları. Bir bakarsınız önümüzdeki maçlardan birinde 6 Türk oyuncuyla oynarız. İsmail dün antrenmanda sert bir darbe almıştı. Aslında yürüyemiyordu bile ama kulübede olmak için ilaç aldı. Nene 3 gol atmıştı, Musaba iyi bir performans göstermişti ve kanatlarda onlarla oynamaya karar verdim. Semedo ve Skriniar sakatlıktan döndü, Skriniar 2 gün antrenman yapabildi çok büyük karakter kendisi. Maç sonu kutlamalarımın sebepleri bunlardı çünkü zor süreçten geçiyorduk. Semedo 5 gün çalıştı, Talisca sakatlıktan döndü. Bugün bu galibiyeti aldığımız için gerçekten mutluyum. Takım ve taraftar için önemliydi. Bu bilinçle duygularımı biraz dışa vurmak istedim."

Galibiyet için penaltıya ihtiyaç duymamaları gereken bir performans gösterdiklerini vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

"Hakemlerle bir problem yaşamıyorum, sarı kart gördüğüm pozisyonda Cerny saha dışına çıkmıştı. Onu düşecek diye tuttum ama sarı kart gördüm. Bunu kabul etmem gerekiyor. Galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu, çok net pozisyonlar ürettik. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pek çok pozisyon vardı. Bu pozisyonlarla penaltıya ihtiyaç olmazdı, çok iyi performans sergilediğimizi düşünmüyorum. Son haftalardaki maçlar baz alınırsa Beşiktaş ve Trabzonspor zirvededir. Özgüveni yüksek, güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi bir dönemdeydiler. 3 puan için mutluyuz. Penaltı için bir şey söyleyemem. Galip geldiğimiz için mutluyum."

Domenico Tedesco, Talisca'nın oyundan alınmasıyla ilgili soruya, "Talisca iyi oynadı, özellikle de ilk yarıda. 60. dakikada gücünün azaldığını hissettim. Cherif'in bize güç katacağını hissettim. Savunma arkası koşuları yapmamız gerekiyordu. Hem baskıda hem arkaya koşularda faydalı olacağını düşündük. Karar ikisinin karışımıydı. Hem taktiksel hem de gücünün azaldığını düşündüğüm için." yanıtını verdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun ilk izlenimlere göre durumunun kötü olmadığını, ödem bulunduğunu, ödem geçtikten sonra tekrar kontrol edileceğini ifade etti.

Tedesco, N'Golo Kante'nin performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün harika bir performans sergiledi. İkinci toplarda çok güçlüydü. Beşiktaş'ın en güçlü yönleri bu aslında. Bunu yapan çok kaliteli oyuncular var ama Kante hep oradaydı. Çok keskindi, ikili mücadelelerde çok akıllıydı. Sadece top kazanmadı, top taşıma anlamında da çok iyiydi. Belirleyici bir oyun oynadı. Her oyuncunun zamana ihtiyacı vardır, onun da vardı. Milli arada bizle değildi çünkü milli takımdaydı. Burada olan tüm oyuncularla şiddeti yüksek antrenmanlar yaptık ve çok çalıştık. Ceza sahası içinde savunma yapmayı ve ortaları engellemeyi çalıştık. Savunmamız bu anlamda çok iyiydi. Derbilerde gol yememek size galibiyete giden yolu açıyor. Beşiktaş gibi ofansif anlamda güçlü oyunculara karşı gol yememek önemliydi. Ederson da çok iyiydi. ilk yarıda 1-2 pozisyon vardı. Bunlarda da Ederson iyiydi."

Karşılaşmada her şeyin mükemmel olmadığını anlatan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey mükemmel değildi bugün. Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor. Maça da hızlı başlamak istedik, oyun kurulumunda ilk yarıda sıkıntılarımız vardı. Her şey mükemmel değildi, her şeyin mükemmel olması için girdiğimiz pozisyonları değerlendirmiş olmamız gerekiyordu. Bugün 1-2 gol yiyebilirdik ama bizim girdiklerimizin 3-4 tanesi kesin gol olması gereken pozisyonlardı. Baskı bu oyunun parçası ama bazen itici de oluyor bizler için. Çünkü hep kazanmamız gerekiyor. Puan kaybedince oyuncuları tekrar hayata döndürmek gerekiyor. Karagümrük maçından sonra 2-3 gün konuşmalarla takım hayata döndü. Bu pozitif işaret ama devam etmemiz gerekiyor. Sezon çok ateşli diyebiliriz."