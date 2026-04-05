Archie Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü dolu sözler!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Archie Brown, karşılaşmanı nardından Domenico Tedesco'ya övgüde bulundu

İŞTE O SÖZLER

"En iyisi miydi bilmiyorum, pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun. Her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep. Kulübedeki varlığı çok önemli Tedesco'nun. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor. Bizler her maça aynı şekilde, ciddiyetle, yoğunlukla hazırlanıyoruz. Herhangi bir rakibi daha çok ciddiye alıyoruz diye bir şey yok, her maç final maçı. İstanbul derbileri ekstra motivasyon oluyor tabii. Taraftarımız da bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki derbilerde içinizde ekstra bir ateş oluyor."