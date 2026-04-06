Mustafa Çulcu yorumladı! Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı doğru mu? Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 , 00:11 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 , 00:19 Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbi maçında sarı-lacivertlilerin 90+7'de kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Mustafa Çulcu, A Spor'daki 90+1 programında penaltıya dair dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte detaylar... mustafa çulcu

Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe

beşiktaş

A Spor

Agbadou

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Derbinin ardından sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Mustafa Çulcu, penaltıya dair A Spor'daki 90+1 programında "Topla oynayan Agbadou, bu pozisyon penaltı değildir. Buna penaltı çalınmaz!" Yorumunda bulundu.