Mustafa Çulcu yorumladı! Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı doğru mu?
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbi maçında sarı-lacivertlilerin 90+7'de kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Mustafa Çulcu, A Spor'daki 90+1 programında penaltıya dair dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Derbinin ardından sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Mustafa Çulcu, penaltıya dair A Spor'daki 90+1 programında "Topla oynayan Agbadou, bu pozisyon penaltı değildir. Buna penaltı çalınmaz!" Yorumunda bulundu.