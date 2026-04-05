Beşiktaş'tan Amir Murillo'nun sağlık durumu hakkında açıklama!

Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir." İfadeleri yer aldı.