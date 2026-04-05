Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, son dakikada yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

"FACİA BİR KARAR"

"Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi. Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz." dedi.