Fenerbahçeli oyuncu Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fred açıklamalarda bulundu.

Fred: "Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes müthiş oynadı. Bugün galibiyette önemli bir etken olduk. Maça çok hırslı başladık. Kazanmamız gerekiyordu. Topsuz oyunda agresif olmalıydık, olduk. Baskıdan kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. Daha erken goller bulabilirdik. Son dakikada bulduk ve kazandık."

"Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu."

Fred: "Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."