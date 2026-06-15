Marc Cucurella Real Madrid'de! Transfer resmen açıklandı

Real Madrid, Marc Cucurella'nın transferi konusunda Chelsea ile anlaştı. Transfer bedelinin 55+5 milyon euro olduğu açıklandı. İngiliz kulübü de transferi resmi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

Marc Cucurella has completed a permanent transfer to Spanish La Liga side Real Madrid. Everyone at Chelsea FC would like to thank Marc for his efforts during his time at the club and for the role he played in our recent achievements. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 15, 2026

REAL MADRID'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İspanyol kulübü, "Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı kalacak." şeklinde duyuru yaptı.