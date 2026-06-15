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Haberler Real Madrid Marc Cucurella Real Madrid'de! Transfer resmen açıklandı

Marc Cucurella Real Madrid'de! Transfer resmen açıklandı

Son dakika haberleri... Chelsea, Marc Cucurella'nın Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı. Oyuncu önümüzdeki 6 ay boyunca İspanyol devinde oynayacak. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 12:11
Marc Cucurella Real Madrid'de! Transfer resmen açıklandı

Real Madrid, Marc Cucurella'nın transferi konusunda Chelsea ile anlaştı. Transfer bedelinin 55+5 milyon euro olduğu açıklandı. İngiliz kulübü de transferi resmi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

REAL MADRID'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İspanyol kulübü, "Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı kalacak." şeklinde duyuru yaptı.

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