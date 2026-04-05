Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'dan penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 1-0 mağlup oldu.

Siyah beyazlıların stoperi Emmanuel Agbadou, son dakikadaki penaltı pozisyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"ASLA PENALTI DEĞİLDİ"

Emmanuel Agbadou: "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." dedi.