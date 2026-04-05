Domenico Tedesco'dan derbi öncesi flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç öncesi ev sahibi ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla, birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynı olması denk gelen bir şey değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz."

"Bütün mevkiler önemli ama bana en çok hangi pozisyon derseniz, bu tarz maçlarda orta saha önemlidir. Orta sahadaki kapasiteniz belirleyici oluyor."