Beşiktaş taraftarı derbi için Kadıköy'e geldi!

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesinde Chobani Stadyumu'na geldi. Öğlen saatlerinde Tüpraş Stadyumu'nda toplanan ve güvenlik kontrollerinden geçerek araçlara alınan siyah-beyazlılar, 16.30 sıralarında maçın oynanacağı Chobani Stadyumu'na doğru hareket etti. 45 araçla Kadıköy'e gelen yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından stadyuma alındı.

Öte yandan bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Yanlış sıraya giren taraftarlar polis ekipleri tarafından uyarılarak alınacakları kapıya doğru yönlendirildi.